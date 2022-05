Con l’ondata di cancellazioni attuate da The CW, è lecito chiedersi cosa riserva il futuro per, la serie ormai giunta alla nona stagione.

Il presidente di The CW Mark Pedowitz ha dichiarato che stanno parlando del futuro della serie, e che le discussioni sono ancora in corso:

Lo showrunner Eric Wallace ha confessato invece di aver già pianificato il prossimo grande evento per The Flash, suggerendo che gli ultimi show rimasti (Superman & Lois, Gotham Knights e Stargirl) potrebbero unirsi ancora una volta nell’adattamento televisivo di Blackest Night (La Notte più buia); se dovesse succedere, però, non sarà nella stagione 9:

Ora, non so se sarò in grado di farlo, perché ciò richiederebbe un crossover completo e molti più milioni di dollari rispetto alla nostra serie. Tuttavia, devi iniziare da qualche parte. E ricorda, prima di tutto sono un fan. Amo Blackest Night quindi, per me, spero di aver aperto una porta che prima o poi potremo attraversare tutti insieme. So che abbiamo una nona stagione e c’è una specie di piano in atto, ma saremo ancora vincolati dai protocolli COVID, il che significa nessun crossover, il che significa che non potremmo fare una storia grande come Blackest Night. Ma potrei certamente piantare dei semi e cercare di farla diventare realtà, perché anch’io voglio vederla.