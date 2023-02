Danielle Panabaker ha raccontato le emozioni provate nel tornare a dirigere Arrow, in occasione del team up con Flash nella stagione 9.

L’attrice e regista ha raccontato di come abbia cercato di trasmetter el atmosfere di Arrow, e di cosa ama di più del set della produzione:

Sono incredibilmente grata. Sono grata. Sono grata di aver avuto l’opportunità di dirigere questo show la prima volta e così tante volte dopo di quella. E in particolare, l’episodio nove, era una sceneggiatura davvero incredibile e portarla in vita è stato molto divertente. Ovviamente non è stato privo di sfide, come sempre accade con la televisione. Hai grandi idee, ma solo un determinato quantitativo di tempo e denaro per realizzare questi sogni. Sono così fortunata che quello sia stato l’episodio che ho avuto modo di dirigere, e di farlo con tutte quelle persone diverse, Stephen e David, Keiynan e Sendhil. È stato un piacere lavorare con loro. Amo dirigere e mi piace lavorare con gli attori. Sono grata. Questo è davvero ciò a cui si riducono i miei pensieri.

E questo in particolare, penso che la troupe a volte rida di me, perché come qualcuno che è stato qui dall’inizio, ricordo la maggior parte delle sceneggiature e dei luoghi. Una delle cose che penso sia stata la forza del nostro show è che, per la maggior parte, tutti cercano di fare del loro meglio. Tutti stanno facendo del loro meglio con i limiti di tempo e denaro di uno spettacolo televisivo. Ma tutti stanno davvero cercando di fare il meglio che possono, e questa è un’energia speciale e porta una magia speciale allo show. Io, in particolare con l’episodio nove, volevo rendere omaggio ad Arrow e quei personaggi e quelle relazioni e la sequenza di combattimento che hanno fatto. Volevo fare un tuffo nel passato con tutti questi dettagli, e spero di esserci riuscita.