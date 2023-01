In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

David Ramsey ha pubblicato una nuova foto dal set della stagione 9 di The Flash per ringraziare il pubblico dell’affetto dimostrato in questi anni.

Nella foto, che potete vedere qui sotto, David Ramsey indossa nuovamente i panni di John Diggle / Spartan, al fianco di Stephen Amell come Oliver Queen / Green Arrow, Keiynan Lonsdale come Wally West / The Flash e ovviamente al trio si unisce il protagonista Barry Allen / The Flash di Grant Gustin.

Congratulazioni al Team Flash per nove incredibili stagioni. Ma più importante…Grazie a tutti voi per il vostro incessante supporto a questo universo. Nulla di questo sarebbe stato possibile senza di voi! Godetevi il mashup che non sapevate di volere!

La serie tornerà sugli schermi americani il prossimo 8 febbraio 2023.

Nel finale dell’ottava stagione Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

