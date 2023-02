In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

La messa in onda dell’ultima stagione di The Flash è iniziata sugli schermi di The CW e Grant Gustin ha ammesso di essere pronto a dire addio a Barry Allen.

Il protagonista dello show, intervistato da E! News, ha spiegato:

Sono pronto per il fatto che sia finita la serie. E non per qualche motivo negativo: è come quando ti stai preparando per la fine del liceo – vi assicuro che non so in quale università andrò dopo questo, potrei non andare al college – ma sei eccitato all’idea di concludere e andare avanti con la prossima fase della tua vita.

Grant ha inoltre ricordato:

Sarò per sempre The Flash anche quando questa serie finirà. Non potremmo aver fatto questa serie così a lungo se non avessimo avuto delle persone che ci sostengono così tanto come accaduto nel corso degli anni e ha realmente dato forma a ciò che sono.

Nel finale dell’ottava stagione di The Flash Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

