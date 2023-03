In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Grant Gustin ha terminato le riprese di The Flash e l’attore ha detto addio allo show condividendo un video e delle foto dal set.

Nel filmato l’interprete di Barry Allen appende per l’ultima volta il suo costume da supereroe nella propria roulotte, mentre negli scatti appare anche la sua famiglia, arrivata per assistere agli ultimi ciak che si sono svolti sabato.

Grant ha scritto:

Ho detto addio a The Flash e alla mia famiglia di Flash sabato, ed è stato un giorno davvero speciale con momenti che ricorderò per il resto della mia vita. La mia famiglia ha potuto vedere la mia ultima scena nel ruolo di The Flash, qualcosa che non avrei mai potuto immaginare quasi 10 anni fa quando ho iniziato questo percorso.

Il protagonista della serie ha poi voluto sottolineare:

Ho avuto l’occasione di ringraziare la troupe, che ha lavorato più ore di quanto chiunque possa immaginare e sono il motivo per cui siamo riusciti a realizzare 184 episodi di The Flash. Più di ogni altra cosa mi mancherà parlare e ridere tra un ciak e l’altro (e a volte durante) con così tanti tra di loro. A prescindere da quanto sia stato a volte difficile questo percorso, so che ho riso ogni giorno al lavoro per gli ultimi 9+ anni. Ho compiuto molti errori e sono cresciuto molto. Sarò per sempre grato.

Grant ha quindi ringraziato i produttori per l’opportunità, sottolineando che alle volte non pensava di essersela meritata, e per aver creduto in lui. L’interprete di Barry ha poi aggiunto:

Grazie al cast, vecchio e nuovo. Alle presenze regolari nella serie e alle guest star che sono apparse. Le nostre guest star sono gli eroi non celebrati di questo show, che lo hanno reso speciale nel corso degli anni. Ho stretto molte amicizie e sono certo che molti di noi saremo parte delle rispettive vite per sempre. Grazie ai fan che hanno mantenuto la loro passione per il nostro show nel corso di nove anni. Lo show ha affrontato molti cambiamenti, ma così tante persone sono rimaste sintonizzate fino alla fine. Non vedo l’ora, spero, di continuare a incontrare alcuni di voi in giro per il mondo e forse anche alle convention in futuro. Grazie a Todd Helbing per aver preso le redini e averci guidato e a Eric Wallace per averci condotti al traguardo. Sono onorato nell’aver avuto la possibilità di interpretare questo personaggio iconico. Ho dato davvero tutto quello che avevo.

Che ne pensate dell’addio di Grant Gustin alla serie The Flash? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

