La stagione 9 di The Flash sarà l’ultima e, prima dell’addio ai fan, sugli schermi ci sarà spazio per il ritorno di John Wesley Shipp e Teddy Sears.

I due attori riprenderanno, ovviamente, le parti di Jay Garrick e Hunter Zolomon (Zoom).

Lo showrunner Eric Wallace, parlando del ritorno di Sears, ha spiegato:

Si tratta di uno dei nostri villain più memorabili di sempre, ha spaventato e deliziato gli spettatori nella stagione 2. E ora sono felice di annunciare che il brillante Teddy Sears tornerà come il malvagio Zoom, ovvero Hunter Zolomon… Per un’ultima battaglia contro Team Flash. Ed è una reunion che speravamo potesse accadere da varie stagioni e ora sono entusiasta che finalmente potremo riportare Teddy e incredibili talenti nella nostra famiglia di Flash per la nostra epica ed emozionante stagione nove. Quindi, preparatevi a essere spaventati di nuovo, fan di Flash!