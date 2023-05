In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

L’episodio finale di The Flash ha avuto come fonte di ispirazione altri show televisivi, come raccontato dallo showrunner Eric Wallace a Entertainment Weekly.

Lo sceneggiatore ha raccontato:

Prima di sedermi e iniziare persino a delineare l’idea e scriverlo, ho guardato alcuni finali di serie tv e vi dirò quelli che ho amato e usato come ispirazione: Lost, Angel e, ironicamente, The Office.

Wallace ha quindi spiegato:

Ho amato il finale di Lost così tanto perché erano solo due ore ed è pieno di emozioni. Loro hanno pianto, io ho pianto e tutti hanno pianto. Ma quello a cui sono ritornato perché è un perfetto finale di una serie, secondo me, è stato Angel, lo spinoff dii Buffy. Mi ricordo ancora le emozioni provate guardando quel finale. Ci ho pensato molto, ho pensato a cosa c’è di davvero buono e di cosa abbiamo bisogno per riuscirci. Non sto dicendo che sia la stessa storia, non si avvicina nemmeno a esserlo, ma è tutto sulle emozioni. C’è una sensazione simile, in quel finale di serie, che volevo trasmettere, e lo stesso con Lost.

Eric ha poi raccontato:

Le persone pensano che, visto che mi piacciono i film horror e action, non apprezzi le commedie, ma The Office è stato un grandioso finale di serie e se si guarda al finale di The Office e al nostro, nel modo più strano si potranno vedere delle somiglianze. Come spettatore che ha guardato religiosamente The Office per nove stagioni, volevo davvero che Michael Scott ritornasse in quello show e ho riconosciuto quella sensazione che ho avuto quando è apparso. Ho pensato: ‘Devo trasmettere un’emozione simile nel nostro finale di stagione’. Quello è accaduto quando ho deciso che ci sarebbero stati molti volti dal passato.

Lo showrunner ha quindi sottolineato:

Angel ha una conclusione priva di cliffhanger in quel senso, ma abbiamo inserito una piccola cosa proprio alla fine del finale della serie. Senza spoiler, ma diciamo che facciamo riferimento direttamente a quello che potrebbe essere il futuro di The Flash. Ed è quello che ho imparato dal finale di Angel: mi chiedo cosa accade dopo? E posso scrivere la mia storia da lì. Ho pensato fosse così intelligente e abbiamo qualcosa di simile nel nostro finale di serie.

Che ne pensate delle fonti di ispirazione per il finale di The Flash?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Entertainment Weekly