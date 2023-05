In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Lo showrunner di The Flash, dopo la fine della serie, ha svelato quale crossover non è mai stato realizzato a causa della chiusura della serie targata The CW.

Intervistato da EW, Eric Wallace ha raccontato:

All’inizio avevo un progetto della durata di due anni che coinvolgeva le stagioni 9 e 10.

L’intenzione dello showrunner era poi portare sugli schermi la storia raccontata nel fumetto The Blackest Night, che tra le pagine coinvolge Nekron e i Black Lantern Corps.

Wallace ha aggiunto:

Durante la stagione 8 abbiamo gettato le basi per la storia di Blackest Night con Deathstorm (Robbie Amell). Quando lui viene sconfitto, le vibrazioni emotive sono arrivate nel Netherverse e in un’altra dimensione a Nekron.

Il progetto era molto chiaro:

Ci sarebbe stato un immenso, grande, epico e gigantesco crossover che coinvolgeva tutti – a prescindere che fossero in uno show – di nuovo insieme.

In scena, essendo coinvolto Nekron, saebbero tornati anche personaggi che erano già morti nell’Arrowverse. Tra i protagonisti che pianificava di coinvolgere c’erano quelli di The Flash, Superman & Lois, Stargirl e Titans.

Wallace ha poi svelato che avrebbe voluto portare sugli schermi anche una storia più appronfondita delle origini di Khione, adattare la graphic novel The Forever War in apertura della decima stagione, far tornare Tom Felton nel ruolo di Julian Albert e Shantel VanSanten in quello di Patty Spivot, che sarebbe stata sposata con Hot Pursuit, che combatte contro il crimine.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che non sia stato realizzato il crossover ideato dallo showrunner di The Flash?

