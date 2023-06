Stephen Amell ha svelato come ha ripreso il ruolo di Oliver Queen nell’ultima stagione di The Flash.

In una recente intervista con Whatnot, l’attore ha svelato i retroscena del suo ritorno nell’ultima stagione di The Flash:

No. Voglio dire, ho concluso la mia storia quando è finita la nostra serie. Greg Berlanti mi ha chiamato e mi ha detto: “Ascolta, tu sei uno dei motivi per cui esiste questo show. Ti piacerebbe far parte della sua conclusione? Non preoccuparti per i soldi.” Gli ho risposto: “Cosa vuoi dire?” “Ho sistemato i soldi. Lascia perdere i soldi. Vuoi tornare?” E ho risposto con la cosa che penso molti attori dicano di dire, ma in realtà ho detto: “Qual è la storia? È il finale della serie?” E lui mi dice: “No”.

Beh, questo è un inizio. Perché non voglio essere nel finale della serie. È il momento di Grant. Poi ho parlato con Eric Wallace, lo showrunner e lui mi ha detto: “No, no, no. È un episodio casuale. È la festa di compleanno di Barry e riportiamo in scena Oliver, con i combattimenti e le cose di Arrow. Ma poi l’intero quinto atto è questa chiusure di te che ottieni una bella scena con Grant, una bella scena con David, un bel momento con Candace.’ E io gli ho risposto ocntento: “Affare fatto, amico. Facciamolo.”