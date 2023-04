Mentre Oliver Queen è tornato trionfalmente – anche se per poco – per aiutare Barry Allen a salvare Central City nella lotta contro Bloodwork nell’ultimo episodio di The Flash, “It’s My Party And I’ll Die If I Want To”, è emerso che Stephen Amell fosse piuttosto nervoso per il suo ritorno come Green Arrow. Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Amell ha dichiarato di essere stato un po’ nervoso durante il suo primo giorno nei panni del personaggio, ma soprattutto perché voleva essere sicuro di proteggere la sua eredità.

“Il primo giorno ero sicuramente un po’ nervoso“, ha detto Amell. “Volevo solo assicurarmi che tutto fosse a posto e che non stesse macchiando l’eredità, per così dire. Ero nervoso al primo ciak, anche perché c’era – e questo è sempre accaduto – un po’ di gergo Flash da pronunciare solo quando sono in The Flash. Quindi, per un attimo sono stato un po’ nervoso, ma poi è passato. Mi è sembrato tutto abbastanza normale. Ho letto la sceneggiatura circa un mese prima di tornare a girare, e non avevo nessun appunto“.

Nell’episodio in questione, il Team Flash organizza una festa di compleanno a sorpresa per Barry (Grant Gustin), ma le cose vanno terribilmente male quando Ramsey Russo alias Bloodwork (Sendhil Ramamurthy) si imbuca alla festa. Nella puntata hanno fatto il loro ritorno anche David Ramsey (John Diggle/Spartan) e Keiynan Lonsdale (Wally West/Kid Flash).

Anche prima di leggere la sceneggiatura dell’episodio, Amell si è detto incuriosito dall’idea di tornare nell’Arrowverse anche solo per il tempismo. “Tutto ciò che riguarda il finale della serie dovrebbe essere al servizio di The Flash e della storia di Barry, quindi sono contento che ci siamo tolti il pensiero prima di quel momento“, ha dichiarato. “La cosa che mi ha entusiasmato di più è che non si trattasse del finale di serie e che quindi avevamo un po’ più di tempo e di spazio per parlare del rapporto tra Barry e Oliver, di quello che è successo a lui e di quello che sta succedendo a Barry“.

Amell ha inoltre molto apprezzato anche la storia che lo showrunner Eric Wallace ha ideato per il suo ritorno. “Ho ricevuto una telefonata da [il produttore esecutivo Greg] Berlanti e voleva assicurarsi che non ci fossero difficoltà finanziarie e che non dovessimo fare un lungo tira e molla per cercare di fissare i contratti per l’episodio“, racconta Amell. “Mi ha detto: “Ehi, torna qui. È una storia fantastica” e io gli ho detto: “Raccontami”. E lui mi ha risposto: “È meglio se parli con lo showrunner”. Eric è stato incredibilmente premuroso e collaborativo, e dopo circa 10 minuti al telefono con lui, ho pensato: ‘Ok, facciamolo’“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Stephen Amell? Ditecelo nei commenti.