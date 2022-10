The Flatshare: prime immagini della nuova serie tv britannica di Paramount+

Paramount+ ha pubblicato le prime immagini di The Flatshare, nuova serie britannica con Jessica Brown Findlay (“Brave New World”, “Harlots”, “The Hanging Sun”) e Anthony Welsh (“Pure”, “Master of None”, “The Great”).

La serie sarà disponibile in Italia nel 2023, di seguito tutti i dettagli così come riportati nel Comunicato Stampa:

Jessica Brown Findlay (“Brave New World”, “Harlots”, “The Hanging Sun”) e Anthony Welsh (“Pure”, “Master of None”, “The Great”) interpretano Tiffany e Leon, due ventenni londinesi senza soldi che condividono il letto. Il problema è che Tiffany e Leon non si sono mai incontrati e, se il loro piano funziona, non lo faranno mai. Reduce da una relazione di controllo, Tiffany passa le sue giornate a guadagnare il minimo sindacale per un minimo di apprezzamento su un sito web di notizie virali, mentre Leon fa i turni di notte in un ospizio ricevendo consigli di vita da un adolescente malato terminale mentre cerca di liberare il fratello ingiustamente incarcerato. Ma quando i post-it iniziano a volare e ciascuno viene inaspettatamente coinvolto nella vita complessa e disordinata dell’altro, si sviluppa un’attrazione a ritroso. La domanda è: ci si può davvero innamorare di una persona che non si è mai vista?

In occasione dell’uscita delle prime immagini, Jessica Brown Findlay ha commentato: “Lavorare a The Flatshare dando vita a Tiff e Leon in una commedia romantica insieme al BRILLANTE Anthony Welsh è stato un sogno che si è avverato. Non vediamo l’ora che tutti voi possiate prendere un mazzo di chiavi e unirvi a noi!”Anthony Welsh ha aggiunto: “Mi sono divertito tantissimo a girare The Flatshare e lavorare con Jessie è stato un sogno. Abbiamo avuto un cast e una troupe fantastici e non vedo l’ora di condividere il nostro appartamento con tutti”.

La serie originale Paramount+ è interpretata anche da Bart Edwards (“The Witcher”, “State of Happiness”, “Unreal”) nel ruolo dell’ex fidanzato di Tiffany, Justin, e da Shaq B. Grant (“The Box”, “Gangs of London”) nel ruolo del fratello di Leon, Richie. Shaniqua Okwok (“È un peccato”, “Wolfe”) e Jonah Hauer-King (“World on Fire”, “La sirenetta”) interpretano i migliori amici di Tiffany, Maia e Mo. Klariza Clayton (“Lovesick”, “Skins”) interpreta Kay, la ragazza di Leon, e Gina Bramhill (“Us”, “Sherlock”, “Brief Encounters”) interpreta Rachel, la collega di Tiffany.