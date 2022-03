Fan dei medical drama all’appello! È in arrivo un nuovo procedurale dal titolodalle menti di, già produttore esecutivo di. La serie è in fase di sviluppo per, come ha riportato Variety.

La potenziale serie è incentrata su Sebastian “Bass” Clark, un atleta professionista divenuto poi medico che ha abbandonato il campo da football per iniziare a lavorare in prima linea nell’assistenza sanitaria come medico specializzando – una trasformazione che una manciata di giocatori NFL hanno fatto nella vita reale. The Front Line segue Bass e un ensemble di medici e personale di un prestigioso ospedale di Pittsburgh mentre affrontano casi medici importanti e rischiosi con tutta l’adrenalina, il calore e il buon cuore di un grande film sportivo.

Scritto e prodotto da Halsey, il drama ha ottenuto il consenso della rete per la stesura dello script. Altri produttori esecutivi sono Strahan, Schwartz-Morini e Thea Mann attraverso il loro banner SMAC Entertainment.

The Front Line è della ABC Signature. Attualmente è produttore esecutivo di The Resident di Fox, e tra gli altri lavori televisivi di Halsey ci sono Good Girls di NBC, Rosewood di Fox, Jack Ryan di Amazon Prime Video e “Brothers & Sisters” di ABC. È rappresentato da WME e Gregg Gellman alla Morris Levine.

Le produzioni SMAC di Strahan e Schwartz-Morini includono $100.000 Pyramid” (ABC), la stagione 2 di “More Than an Athlete” (ESPN), The Cost of Winning e State of Play: Happiness (HBO), Coach Prime (Barstool Sports), Play it Forward (Showtime) e Snoop Dogg Presents The Joker’s Wild (TNT).

Fonte: Variety