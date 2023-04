FX ha condiviso le prime foto della serie The Full Monty, ideata come sequel del film cult, svelando inoltre che l’uscita è prevista per il mese di giugno su Hulu.

Gli episodi saranno ambientati 25 anni dopo quanto accaduto nel lungometraggio, mostrando i protagonisti alle prese con la nuova realtà post-industriale di Sheffield, il sistema sanitario, l’educazione e il mondo del lavoro che stanno andando in pezzi.

La serie svelerà cosa accaduto ai membri della gang dopo che sono tornati alla loro vita normale, esplorando i loro momenti più luminosi, sciocchi e disperati. Il progetto darà inoltre spazio a quanto divertente sia il mondo di questi eroi della classe operaia che vivono ancora a Sheffield.

Nel cast del progetto ci sono Robert Carlyle che riprende la parte di Gaz, Mark Addy nella parte di Dave, Lesley Sharp che interpreta Jean, Hugo Speer che ha la parte di Guy, Paul Barber nei panni di Horse, Steve Huison che è Lomper, Wim Snape nel ruolo di Nathan e Tom Wilkinson in quello di Gerald.



FM 120522 1711 Ep3.ARW

FM 100522 1514 Ep1.ARW



FM 190622 0544 Ep4.ARW

FM 080422 0994 Ep2.ARW

FM 120522 1167 Ep3.ARW



I nuovi arrivi nel mondo di The Full Monty sono invece quelli di Talitha Wing nella parte di Destiny, la figlia teenager di Gaz; Paul Clayton che sarà Dennis, il marito di Lomper; Miles Jupp nei panni di Darren, da poco divorziato e che chiede aiuto ai protagonisti dei consigli per affrontare la vita da adulto; Sophie Stanton che sarà Hetty, collega e amica di Jean; e Phillip Rhys Chaudhary nei panni di Dilip, preside della scuola.

Tupele Dorgu sarà poi Yaz, la madre di Destiny; Dominic Sharkey e Natalie Davis saranno due amici di Destiny; Arnold Oceng interpreterà un artista di talento specializzato in graffiti; e Aiden Cook sarà il dodicenne Dean/Twiglet.

Che ne pensate delle foto della serie sequel di The Full Monty? Seguirete gli episodi?

Fonte: TVLine