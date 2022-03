sembra stia per approvare la produzione di unatratta dal filmdiretto nel 2019 da. Il regista, oltre ad aver co-firmato la sceneggiatura del pilot insieme a Matthew Read, sarà il regista dei primi due episodi e verrà coinvolto come produttore esecutivo.

La serie dovrebbe essere realizzata da Miramax in collaborazione con Moonage Pictures per riportare sugli schermi la storia del lungometraggio che aveva come protagonisti Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding, Jeremy Strong e Hugh Grant.

LEGGI – Charlie Cox pensa che i supereroi siano perfetti per le serie tv e non per i film

La sinossi di The Gentlemen era la seguente:

Un talentuoso americano laureato ad Oxford costruisce un impero sul traffico della marijuana usando la sua intelligenza, audacia e facendo leva sugli aristocratici inglesi più deboli. Tuttavia quando cerca di vendere il suo impero a un miliardario americano mette in moto una catena di eventi ch porterà a una guerra tra criminali, gangster, giornalisti tra ricatti, omicidi e molto altro ancora.

Il progetto, prima di diventare un film era stato ideato proprio come una serie tv e Ritchie potrebbe quindi presto tornare a lavorare per il piccolo schermo dopo aver adattato nello show Stock, Lock… il suo lungometraggio Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

Che ne pensate dell’idea di realizzare una serie tratta dal film The Gentlemen? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline

*