Carrie Coon ritornerà prossimamente sul set della stagione 3 di The Gilded Age e il suo impegno in The White Lotus, per la gioia dei fan, non ostacolerà in nessun modo il suo ritorno nella serie ideata da Julian Gellowes.

L’attrice, intervistata da Vanity Fair, ha dichiarato:

Fortunatamente si è allineato tutto piuttosto perfettamente. Penso inizieremo le riprese di The Gilded Age a luglio. E, anche se le riprese di White Lotus continueranno a luglio, io probabilmente finirò il mio lavoro a giugno, in modo da poter tornare a lavorare a The Gilded Age.

Carrie ha aggiunto:

Il fatto che entrambi gli show siano su HBO ha funzionato decisamente a mio favore perché tutti sono incentivati ad assicurarsi che tutto funzioni a dovere. Sono davvero grata nei confronti del team.

Tutte le persone sul set sono infatti impegnati a lavorare nel migliore dei modi sul set, assicurandosi di rispettare le tempistiche necessarie per permetterle di recitare in entrambi i progetti.

Coon farà parte del cast della terza stagione dello show ideato da Mike White accanto a Parker Posey, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Michelle Monaghan e Tayme Thapthimthong.

L’attrice, in The Gilded Age, ha invece la parte della potente e benestante Bertha Russell, coinvolta nei tentativi di compiere scalate sociali e integrarsi nella società.

Che ne pensate? Siete felici che l’impegno di Carrie Coon in The White Lotus non ostacolerà il suo ritorno nella stagione 3 di The Gilded Age?

