Max ha annunciato che la serie The Girl on the Bus è stata cancellata dopo una sola stagione.

Il comunicato aggiunge inoltre che i responsabili della piattaforma di streaming sono molto grati per aver collaborato con Amy Chozick, Julie Plec, Rina Mimoun e il team di Berlanti Productions e Warner Bros Television, sottolineando:

Siamo così orgogliosi di questa storia potente legata al trovare una famiglia e celebrazione del giornalismo, in tutte le sue forme. Ringraziamo loro e il cast senza rivali per il loro incredibile lavoro e per la collaborazione.

La seconda stagione avrebbe dovuto seguire le protagoniste mentre iniziano a viaggiare a bordo di un aereo.

Al centro della trama ci sono quattro reporter specializzate in politica che diventano rivali e amiche mentre seguono una campagna presidenziale.

Le quattro giornaliste si spostano a bordo di un autobus per compiere un viaggio che fa tappa in 26 città e 14 stati in soli cinque giorni. Sadie (Melissa Benoist) è una giornalista che cerca disperatamente di lavorare per una testata che celebra un approccio vecchio stile per informare sulla campagna. Per riuscire a ottenere lo spazio sperato, la giovane dovrà fare i conti con Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam), e Kimberlyn (Christina Elmore).

Nonostante le loro differenze, le donne “diventano una famiglia che ha un posto in prima fila per assistere alla più grande soap opera, la battaglia per la Casa Bianca”.

The Girl on the Bus è stata tratta dal libro Chasing Hillary ed è stata creata da Amy Chozick, ex reporter del New York Times, e Julie Plec, coinvolte come produttrici esecutive insieme alla showrunner Rina Mimoun.

Nel team al lavoro sulla serie ci sono anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Marcos Siega e Jesse Peretz, regista del pilot.

