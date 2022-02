Nell’episodio della stagione 5 diche verrà trasmesso il 7 marzo sugli schermi di ABC ci saranno come guest star le cantautrici

Il sito TVLine ha ora condiviso le prime foto delle due star della musica impegnate sul set del medical drama, in occasione della puntata intitolata Yippee Ki-Yay. Sullo schermo si assisterà a quello che accade quando Andrews prova a soddisfare Salen occupandosi di un caso importante: quello di una famosa pop star che è determinata a riavere la propria voce, anche se questo volesse dire sottoporsi a una procedura ad alto rischio.

AJ avrà il ruolo di Nelly, la paziente che ha perso la propria voce a causa di un incidente automobilistico. La giovane ha un rapporto stretto, seppur in difficoltà, con la sorella maggiore Lexi (Aly), con cui in passato si esibiva sul palco e che ha poi avuto un grande successo.

Ecco le immagini:

Le sorelle Michalka hanno inciso insieme quattro album, tra cui il recente A Touch of the Beat Gets You Up On Your Feet Gets You Out and Then Into the Sun. Aly e AJ hanno già recitato insieme nel film Disney Channel Cow Belles e in Super Sweet 16: The Movie, oltre a essere apparse nello show Hellcats.

La messa in onda della stagione 5 di The Good Doctor ritornerà sugli schermi di ABC il 28 febbraio.

Fonte: TVLine