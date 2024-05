Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Freddie Highmore e i produttori della serie hanno commentato gli eventi mostrati nel nono episodio della stagione 7 di The Good Doctor e che anticipano quello che accadrà nel finale.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella penultima puntata è tornata in scena la dottoressa Claire Browne, interpretata da Antonia Thomas, ma in veste di paziente, ritrovandosi alle prese con una diagnosi peggiore di quanto potesse pensare. Claire ha tuttavia aiutato Shaun Murphy (Freddie Highmore) e si è ritrovata con l’ex, il dottor Jared Kalu (Chuku Modu).

Highmore, intervistato da The Wrap, ha dichiarato:

Avere di nuovo Antonia sul set è stato incredibilmente speciale. Chiudere il cerchio durante il finale in due parti e ripensare al passato, attraverso le scelte dei pazienti e per quanto riguarda le emozioni, semplicemente chiudendo la storia è stato incredibilmente emozionante e significativo, ricordandoci il percorso compiuto negli ultimi sette anni.

Nel penultimo episodio, il Dottor Aaron Glassman (Richard Schiff) sperava di aiutare la sua ex paziente Hannah (Ruby Kelley), aiutandola a disintossicarsi con il sostegno di Shaun. Claire sembrava aver recuperato e si era unita al resto dei dottori in occasione delle nozze della Dottoressa Morgank Reznick (Fiona Gubelmann) e il Dottor Alex Park (Will Yun Lee).

Al matrimonio Claire e Jared sembrano essersi riavvicinati, sotto lo sguardo della dottoressa Jordan Allen (Bria Samoné Henderson).

La showrunner Liz Friedman ha dichiarato:

Jared e Claire hanno un legame che risale all’inizio dello show… C’è sempre stato un legame e non potevano risolverlo. So quale è la mia posizione, ma lascio la scelta al pubblico per quanto riguarda chi sostenere come coppia.

Glassman ha inoltre rivelato a Shaun che è di nuovo alle prese con il cancro e Claire è scenuta tra le armi di Jared. Il produttore David Shore ha anticipato:

Potete aspettarvi dal finale che i nostri personaggi dovranno avere a che fare con due dei pazienti personalmente più importanti che hanno dovuto curare nel corso della serie. Il finale è in un certo senso sulla perdita, ma inoltre sull’apprezzare quello che hanno avuto. Penso che Liz abbia compiuto un lavoro meraviglioso nel creare una storia che ci permetta di fare entrambe le cose.

Che ne pensate dei commenti di Freddie Highmore e dei produttori al penultimo episodio della stagione 7 di The Good Doctor?

Fonte: The Wrap