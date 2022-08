La ABC ha messo in cantiere uno spin-off di The Good Doctor intitolato The Good Lawyer.

Il canale televisivo americano sta sviluppando una serie incentrata su una protagonista femminile che sarà lo spin-off ufficiale del medical drama giunto alla sua sesta stagione (che debutterà il 3 ottobre). Alla produzione ci saranno gli stessi produttori esecutivi e co-showrunner, David Shore e Liz Friedman.

Secondo quando riferisce Deadline, lo sviluppo è già in fase molto avanzata, tanto che due personaggi dello spinoff verranno introdotti in un episodio a metà della sesta stagione che potrebbe pungere da vero e proprio backdoor pilot (in perfetto stile Grey’s Anatomy con Private Practice).

The Good Lawyer sarà incentrato su Joni, una donna tra i venti e i trent’anni che lotta contro il disturbo ossessivo compulsivo ed è una brillante avvocatessa. In The Good Doctor, Joni verrà presentata quando verrà assunta come avvocato difensore del dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore).

“Relativamente nuova nel suo studio legale di alto livello, Joni, che è divertente, vivace e un po’ ansiosa, fa parte del team legale di Shaun,” recita la descrizione della serie. “Nonostante abbia affrontato con facilità la facoltà di legge, Joni vive con difficoltà la sua vita personale e professionale a causa dei sintomi del disturbo ossessivo compulsivo. Vivendo con OCD, Joni non ha mai voluto essere trattata in maniera diversa dagli altri e spesso si sente in imbarazzo. È una grande avvocatessa, ma è stata costretta a minacciare di far causa al suo studio legale quando hanno cercato di licenziarla a causa dei suoi comportamenti peculiari”.

Sempre nel backdoor pilot vedremo Janet, una sorta di Dr. Glassman: “Armata con una feroce intelligenza e un umorismo asciutto e fulminante, Janet è un’avvocatessa molto rispettata, socia dello studio. Veterana di grande esperienza, Janet ha rappresentato il Dr. Glassman in numerose vicende legali nel corso di 30 anni, quindi Glassman si rivolge a lei per rappresentare il suo protetto Shaun”.

Il casting è in corso.