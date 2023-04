ABC ha rinnovato The Good Doctor per una stagione 7, in arrivo il prossimo anno.

La serie tv è un successo fin dal suo debutto nel 2017, tanto da aver generato anche uno spin-off: The Good Lawyer.

In The Good Lawyer il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) cerca un aiuto legale per vincere una causa e si affida alla giovane, e promettente, Joni DeGroot (McMann), che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo.

Joni è una nuova arrivata nello studio legale quando accetta il caso di Shaun e non ha mai voluto essere trattata in modo diverso, ma i suoi sintomi hanno delle conseguenze sulla sua vita personale e professionale, anche se la sua attenzione per i dettagli le permette di vedere i casi da una prospettiva diversa.

Per quanto riguarda The Good Doctor invece, Freddie Highmore interpreta nello show il dottor Shaun Murphy, affetto da autismo, che cerca di superare gli ostacoli personali e professionali mentre lavora al San Jose St. Bonaventure Hospital. Nella quarta stagione i medici hanno affrontato l’emergenza COVID e il protagonista ha inoltre proseguito la sua storia d’amore con Lea (Paige Spara), relazione diventata particolarmente seria. Nel cast ci sono anche Hill Harper, Richard Schiff, Christina Chang, Fiona Gubelmann e Will Yun Lee.

Fonte: Comic Book