The Good Wife

Nella stagione 6 dici sarà un altro ritorno legato a, interprete di Elsbeth Tascioni.La produzione della serie aveva già confermato che Alan Cumming, interprete di Eli Gold, apparirà nei nuovi progetti.

Preston aveva già recitato nello spinoff di The Good Wife in occasione di quattro episodi della prima e della seconda stagione. Carrie farà quindi parte del cast di una delle puntate inedite della sesta, mostrando quello che accade quando Diane, la protagonista interpretata da Christine Baranski, si ritrova sempre più distante dalla realtà, avvicinandosi così alla mentalità e al comportamento di Elsbeth.

Carrie Preston, inoltre, sarà coinvolta come regista di una puntata, come accaduto nel corso del quinto capitolo della storia.

Gli showrunner Robert e Michelle King hanno dichiarato:

Non potremmo essere più eccitati nell’avere di nuovo sul set Carrie Preston.

La sesta stagione arriverà su Paramount+ in estate e Diane si ritroverà alle prese con la sensazione di déjà vu mentre intorno a lei ci sono lotte per il diritto al voto e aggressioni in stile Guerra Fredda. Gli avvocati della Reddick & Associates, inoltre, iniziano a chiedersi se la violenza che è intorno a loro potrebbe portare a una guerra civile.

Che ne pensate del ritorno di Carrie Preston nella serie The Good Fight? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine