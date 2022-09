Jameela Jamil, attualmente nel cast di She-Hulk, ha parlato della possibilità che venga realizzato uno spin-off di The Good Place, la sitcom targata NBC creata da Mike Schur.

Lo show è andato in onda per quattro stagioni fino al 2020 e raccontava la storia di quattro amici che si trovano nell’aldilà e affrontano molti ostacoli e situazioni divertenti per trovare la pace.

Nel cast c’erano anche Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Manny Jacinto e D’Arcy Carden.

Jameela, che aveva la parte di Tahani Al-Jamil, ha ora parlato della possibilità di un ritorno dei personaggi sugli schermi:

Non penso che Mike Schur lo farebbe mai, ma io – insieme a tutti i nostri fan – vorrei che accadesse. Penso che la serie si sia conclusa nel momento giusto, ma… Tahani è realmente l’unica sopravvissuta, quindi realizzamo uno spinoff e finiamola così.

