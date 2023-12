James May ha rivelato che potrebbe collaborare nuovamente con Jeremy Clarkson e Richard Hammond dopo aver completato le riprese di The Grand Tour per Prime Video.

Intervenendo alla trasmissione radiofonica Today per BBC Radio 4, la star della tv ha parlato del futuro della serie spiegando:

Beh, per ora abbiamo girato l’ultima stagione. Immagino che questo mi renda tecnicamente disoccupato, posso sentire le grida di entusiasmo in giro per la nazione.

May ha quindi aggiunto:

Ne abbiamo realizzate due, tuttavia, quindi una sta per uscire presto sugli schermi. Non sono certo di cosa posso dire. Poi ce ne sarà un’altra che uscirà un po’ dopo.

Clarkson aveva invece dichiarato a novembre che i tre avevano finito la loro esperienza nel mondo delle trasmissioni televisive sulle macchine. Prime Video, come ricorda Deadline, non ha però ufficialmente cancellato lo show.

Un mese fa le tre star hanno girato in Zimbabwe quello che dovrebbe essere uno speciale finale con i tre, mentre i produttori stanno valutando la possibilità di realizzare una nuova versione dello show.

May ha inoltre risposto alla possibilità di lavorare nuovamente con Hammond e Clarkson, con cui ha presentato Top Gear per 14 anni, sottolineando:

Non lo escluderei, ma bisogna ricordarsi che andremo avanti per un po’. L’ho fatto per più di 20 anni e non penso nessuno di noi avesse pensato che saremmo durati così a lungo.

Che ne pensate? Quale sarà il destino di The Grand Tour dopo le dichiarazioni di James May?

Fonte: Deadline



Le serie imperdibili