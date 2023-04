Il 12 maggio debutterà su Hulu la stagione 3 di The Great e l’attrice Elle Fanning ha anticipato qualche dettaglio di quello che accadrà alla protagonista nelle puntate inedite.

L’interprete di Caterina, durante un evento organizzato da Deadline, ha raccontato:

Elle ha descritto il matrimonio tra Caterina e Pietro, ruolo affidato a Nicholas Hoult, come molto complesso. La giovane star ha poi sottolineato la sua convinzione che la coppia voglia realmente far funzionare il proprio matrimonio nonostante i due vogliano sconfiggersi a vicenda.

Elle ha raccontato:

Si amano. C’è una chimica intensa tra di loro e hanno il loro figlio Paul, penso vogliano realmente essere dei bravi genitori, in particolare Pietro. Lui è un padre davvero buono e credo che Caterina se ne accorga. Non so se lei ami molto essere madre. Penso che alle volte consideri Paul un po’ come una presenza che la limita, ma sta lavorando su questo aspetto della sua personalità.

Nella terza stagione, inoltre, la protagonista farà i conti con i dubbi legati al “destino” del suo personaggio:

Nella prima stagione penso che percepisse il destino in un modo meraviglioso in cui era così speranzosa e romantica pensando alla sua vita e provava la sensazione che l’amore della sua vita fosse una nazione. Ma ha scoperto che era una nazione e non un uomo alla fine. Nella terza stagione ora lo sta mettendo in dubbio. Forse era un uomo, non una nazione, e non è adatta al ruolo di leader. Ci sono così tante sorprese e sto cercando di non anticipare nulla. Questa è la mia stagione preferita, di molto. Penso che tutti abbiamo provato la stessa sensazione girandola.