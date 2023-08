The Great

Hulu ha annunciato che la serie The Great, con star Nicholas Hoult ed Elle Fanning, è stata cancellata dopo 3 stagioni.

Il progetto è stato creato e scritto da Tony McNamara e raccontava la storia di Caterina la Grande, l’imperatrice della Russia dal 1762 al 1796, ricreando la sua vita da una prospettiva molto unica.

Il terzo capitolo della storia aveva debuttato il 12 maggio sulla piattaforma di Hulu e ha mostrato la giovane mentre cercava di far funzionare il suo matrimonio con Pietro (Hoult).

Per ora Hulu non ha spiegato i motivi che hanno portato alla cancellazione nonostante l’accoglienza positiva e le sette nomination agli Emmy ricevute dal debutto sugli schermi nel 2020.

Nel cast c’erano anche Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

La serie, non proseguite con la lettura se non volete spoiler, si è quindi conclusa con Caterina che inizia a dimostrare le sue capacità alla guida della sua nazione, cambia radicalmente il suo look e balla sulle note della musica degli AC/DC.

Siete tristi che The Great sia stata cancellata? Siete dispiaciuti per la cancellazione di The Great dopo la stagione 3?

Fonte: Deadline