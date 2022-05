Dopo averci pensato molto, ho sentito di dover lasciare The Handmaid’s Tale a questo punto. Sarò sempre grata a Bruce Miller per aver scritto scene così intense e significative per Emily, e a Hulu, la MGM e il cast e la troupe per il loro sostegno.

Alexis Bledel non tornerà in. L’attrice lo ha rivelato a Variety rilasciando una dichiarazione piuttosto asciutta:

L’attrice interpretava Emily / Ofglen nella serie che ha fatto il suo debutto nel 2017. Non sono chiari i motivi di questa decisione: l’ultimo episodio in cui abbiamo visto Emily sarà quindi il finale della quarta stagione (andato in onda a giugno del 2021), in cui si univa a June e altre ex ancelle per vendicarsi di Gilead.

La star di Una mamma per amica ha ricevuto quattro nomination all’Emmy per la parte in The Handmaid’s Tale, vincendone uno.

La quinta stagione della serie debutterà più avanti quest'anno.