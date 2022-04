tornerà con lae la protagonistaha svelato che gli spettatori dovranno prepararsi a qualcosa di “folle”.

L’interprete di June ha infatti spiegato:

Posso dire che la stagione è possibilmente una delle esperienze più folli che io abbia mai avuto. Abbiamo definitivamente avuto alcune stagioni in cui accadono molte cose. In altre, invece, non succede tanto.

Elisabeth ha quindi proseguito:

Non riesco quasi a rimanere al passo con quello che accade nei prossimi episodi. Lo dico davvero, succedono così tante cose.

La quarta stagione si era conclusa con il brutale attacco mortale, compiuto da June e altre ex ancelle di Gilead, che ha posto fine alla vita del Comandante Waterford. Il decesso veniva poi annunciato a Serena che ha ricevuto un misterioso pacchetto che conteneva il dito con la fede nuziale del coniuge.

Hulu non ha per ora annunciato la data di uscita della quinta stagione di The Handmaid’s Tale, di cui Elisabeth Moss è stata anche regista in occasion e di due puntate.

