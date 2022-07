La stagione 5 di The Handmaid’s Tale avrà nel proprio cast anche Genevieve Angelson, recentemente tra gli interpreti di New Amsterdam.

L’attrice ha condiviso una foto che la ritrae con il costume tipico delle mogli dei Comandanti a Gilead.

Blessed be the project reveal 🙏🍇🤰 @HandmaidsOnHulu season 5 sept 14 pic.twitter.com/4EpJjtoRSQ — Genevieve (@GenevieveAngel) July 14, 2022

Genevieve avrà il ruolo di Mrs. Wheeler, una canadese che idolizza Serena e avrà un ruolo centrale nell’ascesa di Gilead a Toronto. L’attrice apparirà in cinque delle puntate inedite che debutteranno negli Stati Uniti su Hulu mercoledì 14 settembre e verranno distribuite sugli schermi italiani di TimVision, sempre a settembre.

Nella nuova stagione della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, June affronterà le conseguenze di aver ucciso il Comandante Waterford, mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo. Serena, rimasta vedova, cercherà di migliorare la sua situazione a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il Comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di far compiere a Gilead una riforma e far crescere il potere. June, Luke e Moira lottano contro Gilead a distanza mentre continuano la loro missione di salvare e riunirsi con Hannah.

Nel cast ci sono Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine