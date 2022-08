Nella stagione 5 di The Handmaid’s Tale ci saranno anche numerosi nuovi arrivi nel cast, tra cui quello di Genevieve Angelson nel ruolo di Mrs Wheeler, di cui l’attrice ha condiviso nuovi dettagli.

Il personaggio è una donna canadese che ammira Serena Joy Waterford e quello che ha ottenuto a Gilead.

Genevieve ha ora anticipato a TVLine:

Sono tentata nel dire che, in realtà, non c’è nessun villain. Anche se Serena è ‘la cattiva’ nello show, Serena sta inoltre ideando delle soluzioni davvero dolorose a un problema davvero doloroso. Deve prendere delle soluzioni drastiche.

L’attrice ha proseguito spiegando:

Per interpretare Mrs Wheeler, non potevo dire ‘Sto interpretando una cattiva’. Dovevo dire ‘Sto interpretando qualcuno che è disposto a fare qualsiasi cosa per continuare l’esistenza della razza umana ed è quello contro cui lottiamo. Quindi, voglio essere la persona che sono? Forse no. Ma sto accettando che questa è la mia realtà ed è quello che sto facendo. Quello è il modo in cui si va avanti’.

Nella quinta stagione della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, Galdys Wheeler avrà un ruolo fondamentale nel sostenere la diffusione delle idee di Gilead in Canada, in particolare a Toronto. Genevieve ha quindi sottolineato, parlando della protagonista June:

Penso che la signora Wheeler sappia certamente chi è. Penso che creda sia veleno.

Cosa vi attendete dalla stagione 5 di The Handmaid’s Tale e dal personaggio di Genevieve Angelson? Lasciate un commento!

Nella nuova stagione della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, June affronterà le conseguenze di aver ucciso il Comandante Waterford, mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo. Serena, rimasta vedova, cercherà di migliorare la sua situazione a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il Comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di far compiere a Gilead una riforma e far crescere il potere. June, Luke e Moira lottano contro Gilead a distanza mentre continuano la loro missione di salvare e riunirsi con Hannah.

Nel cast ci sono Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine