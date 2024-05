Elisabeth Moss ha parlato della stagione 6 di The Handmaid’s Tale ha confermato che sarà impegnata come regista in occasione di alcuni episodi, tra cui quello finale della serie.

L’interprete di June, che è coinvolta anche come produttrice esecutiva, ha anticipato a TVLine:

La stagione finale, onestamente, è piuttosto folle. Ha decisamente l’energia da ultima stagione: è grande e folle, e va in molti luoghi diversi, ed è davvero sorprendente per tutto il tempo.

Le riprese inizieranno in estate e Moss sarà impegnata dietro la macchina da presa del secondo episodio, del penultimo e del finale.

Elisabeth ha dichiarato:

Penso che per noi la cosa più entusiasmante e gratificante sia che abbiamo la sensazione che la stiamo realizzando per i fan. Lo capisco: cinque anni a sopportare alcune cose piuttosto dark e tutti sono stati davvero, davvero coraggiosi. Provo la sensazione che in questa stagione stiamo ripagando il pubblico. Teniamo decisamente d’occhio quell’obiettivo, assicurandoci che sia gratificante, soddisfacente e come quello che vorremmo vedere essendo fan dello show. Ma è grande, non mentirò. Decisamente non è una stagione più modesta.

Yahlin Chang ed Eric Tuchman sono co-showrunner, sostituendo Bruce Miller che si è occupato della serie dalla prima alla quinta stagione e che ora sta lavorando allo sviluppo dello spinoff The Testaments, basandosi sul romanzo scritto da Margaret Atwood nel 2019.

Hulu ha annunciato che l’ultima stagione di The Handmaid’s Tale debutterà nel 2025.

