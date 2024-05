Le riprese della sesta stagione di The Handmaid’s Tale dovrebbero ripartire quest’estate, dopo aver accusato un certo ritardo a causa degli scioperi e della maternità dell’attrice protagonista Elizabeth Moss, interprete di June.

Parlando con Screen Rant Mckenna Grace, interprete di Esther, giovane moglie del Comandante Keyes, afferma di non avere idea di cosa succederà al suo personaggio nella nuova stagione.

Sono sinceramente terrorizzata. Non voglio nasconderti la verità. Non ho idea… Spero che gireremo la stagione finale presto. Tra tutti gli scioperi, il COVID e tutto quello che è successo… e poi Lizzie Moss ha avuto un bambino, che è pazzesco e così emozionante.

Continua:

Spero davvero che finalmente riusciremo a girare l’ultima stagione, ma non ho idea di cosa mi faranno fare. Sono pronta, qualunque cosa mi dicano di fare, la farò e sono pronta, ma sono un po’ terrorizzata. Con quella serie, non si sa mai. Davvero non si sa mai cosa succederà. Sono emozionata di vedere cosa combinerà Esther in questa stagione.

La sesta stagione sarà l’ultima della serie e ripartirà probabilmente da dove abbiamo lasciato i personaggi alla fine della quinta, con Serena Joy (Yvonne Strahovski) e June, insieme ai loro bambini, in viaggio su un treno. Le due si alleeranno per sconfiggere il regime di Gilead? Non ci resta che aspettare il 2025.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

