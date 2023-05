Lo sviluppo di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, spinoff di Game of Thrones, è in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

George R.R. Martin ha confermato che il lavoro è interrotto e ha spiegato online:

Non sono a Los Angeles, quindi non posso partecipare alle proteste come ho fatto nel 1988, ma voglio confermare pubblicamente che dò il mio totale, completo e inequivocabile sostegno al sindacato. Fino a quando durerà lo sciopero? Non ne ho idea. Forse i membri dell’AMPTP si renderanno conto dell’errore domani e offriranno qualche concessione significativa, e tutto quanto si concluderà la prossima settimana.

Lo scrittore ha però ammesso:

Non ci scommetterei. Ho affrontato alcuni di questi scioperi da quando ho iniziato a scrivere per la televisione e il cinema nel 1986. Lo sciopero del 1988, il primo a cui ho partecipato, è durato 22 settimane, il più lungo nella storia di Hollywood. Quello del 2007-2008, il più recente, è durato invece 100 giorni. Questo potrebbe andare avanti di più. Le questioni sono più importanti e non ho mai visto il Sindacato così unito.

La serie The Hedge Knight è stata annunciata un mese fa e sarà un progetto ispirato ai racconti di Dunk ed Egg, in cui si seguono le avventure di Ser Duncan e Aegon V Targaryen, ambientate 90 anni prima degli eventi narrati in Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che il lavoro su The Hedge Knight sia in pausa?

Fonte: Variety

