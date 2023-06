Chloe Fineman, star di Saturday Night Live, ha condiviso online un video parodia di The Idol e la protagonista Lily-Rose Depp ha commentato dando la sua divertita approvazione.

Il post condiviso su Instagram dichiara:

La mia audizione per The Idol (deve essersi persa nella posta).

Chloe ha quindi dichiarato che considera Depp una “dea piena di talento”.

Casey Thomas Brown, partner di Fineman, ha girato il filmato in cui l’attrice comica indossa un reggiseno al contrario e fuma numerose sigarette in contemporanea.

La sua versione della protagonista dichiara di aver incontrato la sera precedente Tedros, vestito con un mantello da pipistrello, e di essersi convinta che cambierà la sua intera carriera.

Il filmato, dai contenuti vietati ai minori essendo molto espliciti, propone un’imitazione perfetta della giovane popstar al centro della serie ideata da Sam Levinson.

Lily sembra essersi divertita molto durante la visione e ha fatto anche i complimenti per il trucco di Chloe.

Fonte: TVLine