La serie The Idol verrà presentata in anteprima al Festival di Cannes e, in attesa del debutto previsto sugli schermi italiani in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno, Sam Levinson ha svelato n che modo Abel Tesfaye ha proposto la serie.

Tra le pagine di W Magazine, il filmmaker ha raccontato:

Abel è venuto da noi con un pitch. Ha detto qualcosa che ricorderò sempre: ‘Se volessi iniziare una setta, potrei farlo’.

Levinson ha quindi spiegato:

Quello che voleva dire è che i suoi fan erano così leali e devoti che lo avrebbero seguito ovunque. Quello è stato il seme per l’idea di The Idol: cosa accade quando una pop star si innamora della persona sbagliata e nessuno dice niente.

Co-creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, The Idol vede protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp e verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes di quest’anno.

Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d’America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Il cast include Abel “The Weeknd” Tesfaye, Lily-Rose Depp, Troye Sivan. E con Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

Che ne pensate del modo in cui Abel Tesfaye ha proposto a Sam Levinson la serie The Idol?

Fonte: W Magazine