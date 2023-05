Sam Levinson, durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2023, ha dichiarato che The Idol, serie in arrivo su Sky e NOW dal 5 giugno, non si ispira a Britney Spears.

Il creatore di Euphoria ha dichiarato:

Non stiamo cercando di vendere una storia su una pop star in particolare. Si tratta di molta pressione, dover costantemente essere in scena ed essere quello che tutti si augurano di essere. Si tratta di una vita solitaria.

Levinson ha poi aggiunto:

Possiamo tutti fingere che tutti stiano cercando di fare i migliori interessi di qualcuno, ma penso che la fama corrompa realmente ed è davvero facile circondarsi con chi crea dei miti che continuano a sostenerci.

Nello show si fa riferimento a Britney Spears nel momento in cui uno dei portavoce della popstar interpretata da Lily-Rose Depp spiega come potrebbe gestire una situazione complicats. L’attrice ha però ribadito:

Non stiamo raccontando la storia di nessuno.

Penso che qualcosa che volevamo realizzare è farla sembrare come una pop star della nostra epoca, ma una che è nella sua propria dimensione.

Abel Tesfaye, ovvero The Weeknd, ha poi spiegato che inizialmente l’idea era di realizzare una storia oscura e contorta sull’industria musicale, sfuttando le sue conoscenze in proposito e spingendole al limite, ispirandosi inoltre ai film che lui e Levinson amano e al loro amore per la musica. Tesfaye ha aggiunto:

Quando ho scoperto quanto Sam sia coinvolto nella musica di Euphoria e avendo potuto lavorare con lui alla musica dello show ha portato al momento in cui ho pensato il progetto fosse possibile. Possiamo creare una nostra popstar? Possiamo creare qualcuno che sta cercando di trovare se stesso, usando le mie esperienze, usando le sue esperienze, usando le esperienze di Lily nel creare qualcosa di speciale, coraggioso ed eccitante e divertente che farà ridere le persone e arrabbiare altre?

Levinson ha spiegato:

Ho pensato a cosa potrebbe accadere se questo personaggio avesse tutti i sogni di Abel, tutte le visioni sulla cultura, su come raccontare una storia attraverso la musica e i video musicali, ma niente del suo talento. Non posso immaginare quanto sarebbe frustrante per lui. Non può rendersene conto da solo. Lo obbliga a trovare una marionetta in un certo senso. Quello è quando è iniziato, quella notte è stata quando il personaggio è iniziato a sbloccarsi. Sono davvero entusiasta nel capire dove andrà questo show.

Levinson ha aggiunto:

La serie è sull’ambizione e sul tentativo di essere un’artista migliore.

