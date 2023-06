The Idol

Sam Levinson ha parlato del personaggio di Tedros nella serie The Idol spiegando che si tratta di qualcuno che possiede i sogni e le ambizioni di un artista come The Weeknd, che lo interpreta nelle puntate, ma senza averne il talento.

Il co-creatore dello show ha dichiarato di aver spiegato ad Abel Tesfaye:

Siamo nella casa di Abel, ne stavamo parlando, immaginando il personaggio di Tedros. E ho detto: ‘Immagina di avere tutti i sogni che hai per quanto riguarda quello che speri di fare nella vita, per quanto riguarda la musica e la tua carriera, e tutte le aspirazioni, ma immagina di non avere talento. Quello è il personaggio’.

Tesfaye, in precedenza, aveva spiegato che non c’è nulla di misterioso o ipnotizzante nel suo personaggio, aspetto deciso dagli autori. Il motivo è che ogni elemento che lo contraddistingue dimostra la sua personalità:

Si può capire che gli importa così tanto del suo aspetto e pensa di essere affascinante. Ma poi ci sono questi strani momenti in cui è da solo, prova, calcola ogni cosa. E deve farlo o non ha niente, è patetico.

Levinson ha inoltre aggiunto, al termine della terza puntata in una featurette, che tutti vogliono tenere sotto controllo Jocelyn, per assicurarsi che si esibisca:

L’intero mondo è un’illusione. Si tratta, sotto molti aspetti, di chi crea i miti, ovverto delle persone che costruiscono questa realtà che potrebbe essere vera oppure no.

