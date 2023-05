La serie The Idol debutterà al Festival di Cannes in attesa di arrivare sugli schermi di HBO e Sky, e Sam Levinson e il protagonista The Weeknd hanno parlato dei reshoot compiuti.

Abel “The Weeknd” Tesfaye ha dichiarato a W Magazine:

Il cinema e la tv sono per me un nuovo muscolo creativo. Non faccio uscire la mia musica fino a quando non penso che sia grandiosa. Perché questo progetto dovrebbe essere diverso? La mia abilità segreta è che non non vado nel panico.

L’artista ha sottolineato:

Quando tutti intorno a me sono preoccupati, io sono molto calmo. Ma sono scivolato nel panico quando ho perso la mia voce. Ho dovuto riposarmi e riflettere, pensare a The Weeknd e al personaggio di Tendros, e a tutto quello che era accaduto nello show. Mi sono reso conto che devo sapere di aver realizzato la migliore versione di qualsiasi cosa io stia realizzando. Rigirare The Idol è stata una sfida e, in verità, ho sacrificato la mia salute e la mia casa per farla funzionare. Ipotizziamo che esca e sia fottutamente orribile. So ancora di aver dato il mio meglio, in assoluto. Da quello che ho visto, lo show è grandioso. Tutto è un rischio: quando hai dato il meglio, lo definirei un lieto fine. E ho riavuto la mia voce.

Sam Levinson ha invece spiegato che era impegnato nelle riprese della seconda stagione di Euphoria, così Tesfaye e Reza Fahim, che fa parte del team di produttori, hanno scelto un altro team guidato da Amy Seimetz per dirigere la serie. Dopo il primo montaggio, nonostante la stagione fosse stata quasi completata, il protagonista ha deciso di far cambiare la direzione della storia, in particolare non essendo soddisfatto della dinamica esistente tra Tedros e Jocelyn, interpretata da Lily-Rose Depp. Nella nuova versione si è qauindi deciso di cambiare numerosi elementi, come il colore dei capelli della giovane protagonista, e Levinson ha seguito l’artista al Coachella per capire come si muoveva e la vita di un artista nel campo musicale:

Sam ha capito qualcosa di cruciale sul modo in cui creare questo show.

Levinson ha ribadito:

Abbandonare la serie non era, per me o Abel, un’opzione: era un sogno che avevamo avuto insieme e dovevamo completarlo. Se dovevamo rigirarlo dall’inizio, sapevo che dovevo farlo con un budget minore. Mentre ero seduto a casa di Abel, guardandomi intorno, ho detto: ‘Qui è favoloso, non puoi comprare delle scenografie come queste. E se la girassimo qui?’. Abel ha posato il suo drink e ha detto: ‘Avete l’assicurazione?’. Ho risposto di sì e mi ha detto ‘Mi va bene’.

Le riprese si sono quindi svolte a casa di The Weeknd, dove sono state composte anche le musice insieme a Mike Dean:

Quando se ne sono andati tutti è stato strano. Ho cambiato tutti i mobili. Ho ridipinto i muri. Ma l’anima della casa di Jocelyn è ancora lì.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire il risultato dei reshoot di The Idol?

Fonte: W Magazine