The Journey con Andrea Bocelli: Paramount+ annuncia la nuova serie originale in arrivo a febbraio

Paramount+ ha annunciato che, a partire dal 1° febbraio, arriverà sugli schermi The Journey con Andrea Bocelli, progetto con protagonista il tenore italiano di fama internazionale.

La nuova docu-serie Paramount+ in sei parti vedrà per la prima volta l’artista percorrere a cavallo una zona affascinante e a tratti forastica del territorio italiano: la famosa via Francigena. Una sorta di pellegrinaggio attraverso cui riscoprire alcune delle più grandi suggestioni della vita: pace, bellezza, natura, musica, cultura.

Dalla Basilica di San Pietro a Roma fino all’ultima tappa a Lajatico, città natale di Andrea Bocelli, il viaggio diventa un’occasione di raccoglimento e un momento di riflessione sui temi più profondi dell’esistenza.

Il percorso, tuttavia, non è pensato per essere vissuto da soli: Andrea durante tutto il tragitto, infatti, sarà accompagnato anche da alcuni membri della sua famiglia e da amici e colleghi; si susseguiranno così intime conversazioni e straordinarie e inedite performance con personaggi vicini all’artista, il tutto ambientato nello splendido scenario dei paesaggi tra il Lazio e la Toscana. Tra le guest star che affiancheranno il tenore, Tori Kelly, Michael W.Smith, 2Cellos, 40 Fingers, Katherine Jenkins, Tauren Wells, Taya, Beatrice Venezi, Ramin e Clara Barber Serrano.

The Journey con Andrea Bocelli è un’esplorazione dei momenti che ci definiscono, delle canzoni che ci ispirano e delle relazioni che ci collegano a ciò che conta di più nella vita. Non soltanto un travel show, ma un invito a cogliere il “meraviglioso”.

La serie è prodotta da TBN, Impact Productions e Cineroma, e co-diretta da Gaetano Morbioli e Paolo Sodi. Paolo Sodi è anche direttore della fotografia.

Fonte: Comunicato stampa Paramount