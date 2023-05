The Last Movie Stars

Ethan Hawke ha diretto la docuserie The Last Movie Stars e ha svelato l’importanza avuta da Richard Linklater nel delineare il progetto sulla vita di Paul Newman e Joanne Woodward.

Il regista, intervistato da The Wrap, ha infatti spiegato:

Sono stato assunto per realizzare un documentario di due ore. Ma a metà del lavoro sono andato dai produttori e ho detto: ‘Il problema con un film di due ore è che Paul e Joanne erano così famosi che se proviamo a ridurre le loro vite in due ore sarà solo sui momenti che hanno fatto da spartiacque’. Avrebbe potuto essere comunque davvdero buono, come un documentario di A&E su una persona famosa. Ma la mia preoccupazione era che fosse troppo frettoloso. Ho pensato che avrebbe potuto essere più dinamico se ci fossimo mossi più lentamente. Quindi ho mandato un montaggio di cinque ore a Richard Linklater e gli ho chiesto che ora, più o meno, avrebbe tagliato. E ha detto: ‘No, è troppo corto! Rallenta di più!’.

Hawke ha inoltre ribadito che è stato molto complicato evitare di dare spazio ai gossip e agli aspetti più scandalistici. Ethan ha quindi aggiunto:

Tuttavia se non hai le ombre non hai la luce. Ed è allora che l’umanità del percorso compiuto da Paul e Joanne inizia a diventare evidente.

Il progetto parte dalle sbobinature dattiloscritte di audiocassette registrate dallo stesso Newman – e poi andate distrutte – a cui grandi attori di Hollywood, tra cui George Clooney e Laura Linney, hanno ridato vita con la propria voce. La docu-serie in sei episodi intreccia testimonianze e tracce d’archivio a sequenze memorabili di grandi film.

Ethan Hawke esplora la storia d’amore tra le due leggende di Hollywood con le letture, a lungo perdute, di momenti più intimi e familiari dei due attori, partner sullo schermo e nella vita. The Last Movie Stars dipinge un ritratto intenso di una coppia duratura, intrecciata per sempre con la storia del cinema americano.

Negli anni ’50, un giovane Paul e un’ancor più giovane Joanne si recano a New York per iniziare la loro carriera di attori, e incrociano fatalmente i loro percorsi come sostituti a Broadway. C’è solo un problema: Paul è già sposato. Resa finalmente pubblica la loro relazione, i novelli sposi Paul e Joanne trovano successo insieme, e Joanne porta a casa un Oscar come migliore attrice.

La serie ripercorre le loro vite, tra le glorie e le difficoltà, in un rapporto in cui oltre al cinema c’era molto altro.

