Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 1×08 di The Last Of Us viene introdotto un nuovo personaggio chiamato David, interpretato da Scott Shepherd, leader di un gruppo con cui Ellie dovrà fare i conti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Mentre Joel (Pedro Pascal) è gravemente ferito, Ellie (Bella Ramsey) incontra David, che si offre di scambiare la penicillina di cui ha bisogno la ragazza con un cervo che la protagonista ha ucciso. La situazione prende però presto una svolta negativa.

La puntata mostra poi il passato di David, rivelando che era un predicatore che stava guidando un gruppo religioso. Il personaggio spiega che le persone avevano solo bisogno di qualcuno che le guidasse, a prescindere dalle questioni religiose. David continua così a predicare, anche se prima degli eventi che hanno sconvolto il mondo era un semplice insegnante di matematica che si occupava dei ragazzini dell’età di Ellie.

David si è poi stabilito inizialmente nell’area di Pittsburgh e, dopo gli eventi che hanno sconvolto la città, se ne è andato insieme a un gruppo che ha poi accolto altre persone, continuando a spostarsi fino al momento in cui sono arrivati nel luogo mostrato nell’episodio.

David si rivela poi essere legato al gruppo che ha aggredito Ellie e Joel nella sesta puntata. L’uomo rivela infatti alla ragazzina che è al corrente di quanto accaduto, ma non vuole uccidere Ellie pur avendo intenzione di fare giustizia. David e James (Troy Baker) accompagnano la ragazza nella loro comunità, mentre altri tre uomini vanno alla ricerca di Joel che è tuttavia in grado di lottare e riuscire a farsi dire dove hanno portato la protagonista.

Il gruppo di David si scopre essere poi composto da cannibali, anche se solo alcuni dei membri sono a conoscenza di questo dettaglio della loro vita, lasciando che gli altri siano convinti di mangiare carne di animali.

Nell’episodio ci sono dei riferimenti a questo terrificante dettaglio quando la figlia dell’uomo ucciso da Joel chiede dove verrà sepolto suo padre, ricevendo come risposta da David che il terreno è congelato e avrà quindi una fossa in primavera. In realtà il cadavere viene usato in altro modo, come dimostra l’espressione di James quando non sembra particolarmente entusiasta all’idea di mangiare.

Ellie vede poi un orecchio umano sul pavimento e la natura di David emerge nelle conversazioni con la giovane, ammettendo di amare la violenza e di essere ossessionato con i Cordyceps. L’uomo cerca inoltre di violentare la ragazzina, di cui ha scoperto l’immunità, che vuole tenere in vita come se fosse un oggetto.

