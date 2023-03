Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

L’episodio 1×08 della serie The Last Of Us ha stabilito un nuovo record nei dati relativi agli ascolti negli Stati Uniti.

HBO ha infatti rivelato con un comunicato stampa che la puntata ha ottenuto ben 8.1 milioni di visualizzazioni durante la serata di domenica, dato che è stato ottenuto sommando quelli registrati della puntata su tutte le piattaforme.

Rispetto ai dati ottenuti dal pilot nello stesso periodo di tempo si è di fronte a un significativo +74% nelle visualizzazioni, percentuale che dimostra la capacità della serie tratta dal videogioco di attirare un numero sempre crescente di spettatori.

HBO ha già rinnovato la serie per una seconda stagione e la prossima settimana andrà in onda il season finale, appuntamento che sembra destinato a far raggiungere al progetto una nuova vetta in termini di ascolti.

Che ne pensate del record di visualizzazioni stabilito dall’episodio 1×08 di The Last Of Us? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook