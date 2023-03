Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Ashley Johnson, la doppiatrice originale di Ellie, ha parlato della stagione 2 di The Last of Us e di cosa si aspetta dallo show.

In una lunga intervista con Deadline, Ashley Johnson ha prima parlato dell’interpretazione di Bella Ramsey:

Sono sbalordita da quello che ha fatto, e sono così entusiasta che abbia uno spazio per rendere suo questo personaggio e per metterci la sua impronta, oltre a dare vita a un personaggio di cui anche lei è entusiasta e raccontando la storia che vuole raccontare per il personaggio. E sono sicura che ci sia quella pressione tipica dell’interpretare un personaggio amato dalla gente, ma penso che abbia fatto un lavoro eccellente.

L’attrice ha poi invece parlato dei momenti che più attende della stagione 2:

Pensando all’episodio 7 con Storm Reid e Bella che vanno al centro commerciale e hanno quel momento in cui possono essere bambini… puoi vederle sorridere ed essere felici. Sono entusiasta di vedere quei momenti nella seconda stagione con Dina e vedere la versione di Bella di quella storia d’amore. Bella era così bella nei momenti in cui guardava Riley. Riusciva a trasmettere le sensazioni travolgenti che provava nel suo corpo finché non doveva distogliere lo sguardo. Non vedo l’ora di vedere come lo fa con Dina e come quella relazione prenderà vita sullo schermo. E inoltre, dopo aver visto tutta quella roba intensa con David nell’episodio 8, possiamo vedere che tutta quella rabbia e violenza sono ancora lì. E penso che sia qualcosa che se conosci il secondo gioco … sento che è stato impostato molto bene. E anche nell’ultimo episodio dall’ospedale e vedendo cosa fa Joel, il fatto che lo show non sia il gameplay, guardandolo come spettatrice, ero devastata da quello che stava facendo. Perché sappiamo chi sono quelle persone adesso, e quel gruppo di persone stava solo cercando di fare del bene nel mondo. Quindi è stato più difficile per me guardare il finale perché non era come se stessi giocando, nel gioco in quel momento puoi morire e riprovare. Quindi nella serie tv ti perdi un po’ nella storia, e mi ha colpito in un modo davvero duro anche sapendo il finale, mi ha colpito duramente. Non riesco a immaginare come sia elaborare quel finale per qualcuno che non lo conosce. Ad ogni modo, sono entusiasta per la seconda stagione e per quello che potrebbero fare.

