The Last of Us

Bella Ramsey non vede l’ora di tornare in Canada per le riprese della stagione 2 di The Last of Us.

Durante il podcast della serie tv, l’attrice ha parlato della stagione 2, dichiarandosi entusiasta per il futuro:

Sono davvero entusiasta. Mi sembra ancora surreale farlo di nuovo. Ma anche, non voglio entrare nel merito confrontandolo con l’esperienza della prima stagione, perché la stagione 1 di The Last of Us è stato l’anno migliore della mia vita e non sarà la stessa cosa. Devo solo pensare che: “Questa è la seconda stagione”. E adoro la prima stagione, ma questa sarà semplicemente diversa. Sono davvero entusiasta. Voglio solo tornare in Canada con Craig Mazin e Pedro Pascal per un po’. Sarà davvero bello.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano

