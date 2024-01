Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Dopo che già Deadline aveva spiegato che l’infortunio subito da Pedro Pascal non influenzerà in alcun modo le riprese di The Last of Us 2 e non genererà alcuno slittamento della lavorazione, una voce anche più autorevole e informata in merito ai fatti, quella del Presidente e CEO di HBO Casey Bloys, spiega che non c’è davvero nulla di cui preoccuparsi.

Interpellato da Variety ha detto quanto segue:

Penso che abbiano trovato un modo. Non posso entrare nel merito illustrando quale sia il piano di produzione. Ma so che hanno preso in considerazione questa problematica. Non conosco nemmeno la natura esatta dell’infortunio, ma so che la produzione ha trovato un modo per aggirarlo.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Variety