The Last of Us

HBO e PlayStation Productions hanno reso noti i nomi delle new entry nella line-up di registi che si occuperanno della stagione 2 di The Last of Us, l’acclamata serie Tv con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

In aggiunta ai produttori e showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann, che torneranno anche loro dietro alla macchina da presa dopo aver diretto, rispettivamente, la prima e la seconda puntata della stagione 1, e a Peter Hoar, candidato all’Emmy per la direzione della 1×03, “Long, Long Time”, fra i nuovi ingressi troviamo Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen), Kate Herron (Loki) e Mark Mylod, freschissimo premio Emmy per un’altra apprezzatissima produzione HBO, Succession.

Non è ancora stato comunicato in via ufficiale né da quanti episodi sarà composta la seconda stagione (per la prima erano 9) né se qualcuno dei e delle filmmaker citati si occuperò di dirigere più puntate.

L’indiscrezione circa il coinvolgimento della regista e produttrice della prima stagione di Loki, Kate Herron, era emerso una decina di giorni fa grazie allo scooper Jeff Sneider che, ormai, sta inanellando una serie perfetta d’indiscrezioni poi rivelatisi autentiche.

La regista, con un post su Instagram, ha chiesto ironicamente scusa per tutte le bugie dette ai suoi amici dopo che il rumour aveva iniziato a circolare, ma, d’altronde, aveva un accordo di non divulgazione da osservare:

Vi ricordiamo che per The Last of Us 2 sono stati ingaggiati Young Mazino per Jesse, Isabela Merced per Dina e Kaitlyn Dever per Abby.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

