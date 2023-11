The Last of Us

Nel novero delle tante produzioni in attesa di ripartire ora che gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori sono entrambi giunti al termine, possiamo di sicuro annoverare la seconda stagione di The Last of Us, la serie TV targata HBO basata sulla celeberrima IP videoludica di Naughty Dog.

Stando alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, le riprese dovrebbero partire il 7 gennaio del 2024, ma a quanto pare il tutto subirà un leggero slittamento. Stando a un’informazione contenuta in un aggiornamento della Directors Guild of Canada (ricordiamo che The Last of Us viene appunto girato in Canada), le macchine da presa cominceranno a girare dal 20 febbraio. Il motivo? L’agenda sempre più ricca d’impegni di Pedro Pascal, il co-protagonista della serie insieme a Bella Ramsey. L’attore sarà infatti impegnato nella fine delle riprese del Gladiatore 2 di Ridley Scott e, probabilmente, avrà anche qualche faccenda da sbrigare con i Marvel Studios considerato che il suo ingaggio nei panni di Reed Richards nel nuovo film dei Fantastici 4 viene già dato per assodato, anche se manca ancora l’ufficialità della cosa.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: MaxBlizz