The Last of Us

Fra circa un mese partiranno le riprese di The Last of Us 2, la seconda stagione della serie Tv HBO basata sull’omonima IP videoludica della Naughty Dog ideata da Neil Druckmann, e l’infortunato Pedro Pascal sarà quindi impegnato sul set della produzione insieme a Bella Ramsey.

Senza spoilerare nulla a chi non ha mai giocato alla seconda parte dell’amatissima saga videoludica, Pedro Pascal ha parlato di The Last of Us 2 affrontando il tema dell’arco narrativo di Joel.

Interpellato da Deadline in merito nel corso di un’intervista al Sundance ha detto:

Se si discosterà dal gioco? È una domanda interessante. Credo che troveranno sempre delle maniere per lavorare sull’incredibile materiale alla base per sorprendere il pubblico sul come possono plasmare quel materiale in un formato mediatico diverso, come una serie televisiva appunto. Ma non vorrei rovinare la sorpresa a nessuno e la verità è che, al momento, non ho tutte queste informazioni.

Ora, anche a prescindere dal fatto che appare poco credibile che Pedro Pascal non abbia tutte le informazioni del caso circa Joel in The Last of Us 2, va detto che effettivamente, allo stato attuale delle cose, non si hanno indicazioni precise da parte di HBO o dei produttori e showrunner della serie, Neil Druckmann e Craig Mazin, se la seconda stagione della produzione racconterà tutti i fatti narrati nella seconda parte del videogame (che è decisamente più ricca e densa rispetto alla prima) o se, magari, si opterà per dividerla in due.

Chiaramente, vi terremo aggiornati.

Vi ricordiamo che, a partire dal oggi, la versione Remastered del videogame The Last of Us 2 è disponibile per PlayStation 5 a un costo di dieci euro per chi è già in possesso della versione per PlayStation 4 e a prezzo pieno per tutte le altre persone sprovviste del titolo. In questa pagina potete leggere le nostre impressioni su questo “aggiornamento” del capolavoro Naughty Dog.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

