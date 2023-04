Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Le location della stagione 2 di The Last Of Us sono stata scelte dai produttori della serie targata HBO.

I nuovi capitoli della storia saranno girati a Vancouver, in Canada, dove si realizzerà il prossimo capitolo della storia di Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal). Il videogioco The Last Of Us Parte II era ambientato prevalentemente nel territorio Pacifico nord-occidentale.

HBO, attualmente, non ha svelato in che modo la storia portata sul piccolo schermo si differenzierà rispetto a quella dell’opera originale.

La prima stagione era stata girata a Calgary, Alberta, e altre città del Canada erano state usate per realizzare le scene ambientata in Texas, Wyoming e Missouri.

Che ne pensate della location scelta per le riprese della stagione 2 di The Last Of Us? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Deadline