Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

La lavorazione di The Last of Us 2, la seconda stagione della serie Tv della HBO basata sulla popolare IP videoludica della Naughty Dog, è ufficialmente partita nella giornata di ieri in Canada, nella zona di Vancouver.

E su Reddit è arrivata una prima foto dal set che ci mostra la presenza di una location che tutte le persone che hanno giocato al videogame di The Last of Us 2 conoscono bene: il Greenplace Market. Si tratta di un supermercato situato a Teton Village, nei paraggi di Jackson, in Wyoming che Ellie e Dina visitano nelle prime fasi del gioco, durante il loro turno di pattugliamento. Se volete vedere lo scatto, cliccate qua sotto:

A seguire, potete ammirare un video da YouTube con il walkthrough dell’area dal videogame.

La presenza di questa location lascia sospettare che anche nella serie di The Last of Us 2 Ellie e Dina affronteranno le minacce presenti all’interno del supermercato che, nel videogioco, era discretamente frequentato da runner e clicker.

Vi ricordiamo che per The Last of Us 2 sono stati ingaggiati Young Mazino per Jesse, Isabela Merced per Dina e Kaitlyn Dever per Abby.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!