Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

A metà febbraio partiranno le riprese di The Last of Us 2, la seconda stagione dell’acclamata serie TV della HBO basata sull’omonima IP videoludica diretta da Neil Druckmann (che, insieme a Craig Mazin, è anche produttore e showrunner della produzione per il piccolo schermo).

Da qualche giorno però la versione Remastered del videogame The Last of Us 2 è disponibile per PlayStation 5 (in questa pagina potete leggere le nostre impressioni su questo “aggiornamento”) e fra gli extra proposti c’è anche una traccia di commento audio in compagnia di Neil Druckmann e alcuni elementi del cast tra cui Ashley Johnson e Laura Bailey, ovvero Ellie e Abby (che nella serie sarà interpretata da Kaitlyn Dever).

Ed è proprio da questo commento che possiamo apprendere un’informazione – che v’invitiamo a non leggere qualora non abbiate mai giocato a The Last of Us 2 perché è, o potrebbe essere, molto spoiler per la serie – molto interessante grazie a Neil Druckmann.

In una prima stesura della sceneggiatura Abby doveva morire per mano di Ellie, ma si è poi deciso di prendere un’altra strada che, presumibilmente, potrebbe finire per avere delle interessanti implicazioni qualora dovesse essere messo in cantiere un terzo capitolo del videogame (con tutto ciò che ne conseguirà anche in ottica di prosieguo dell’adattamento Tv).

A major story plot cut from The Last of Us: Part II – Abby was originally intended to die, as Ellie drowns her in the water. – Per Neil Druckmann’s commentary in the remastered version pic.twitter.com/FyLuNBWWOt — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) January 24, 2024

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!